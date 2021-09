Mercato auto usate in Abruzzo: in crescita nel 2021

Rispetto agli ultimi anni il mercato delle auto usate in Abruzzo è tornato a crescere. Da gennaio ad agosto, tra alti e bassi, la nostra regione registra 44.650 passaggi di proprietà, un dato in crescita del +2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La crisi dei microchip nel “nuovo” ha spinto i prezzi medi di vendita delle auto usate (+12,6% sul 2020), calmierati dal recente Ecobonus. Sul mercato digitale c’è un’ampia disponibilità di auto usate di nuova generazione utili a svecchiare il parco circolante della regione, dove ben il 34,4% delle vetture è Euro 0-1-2-3. Il diesel resta l’alimentazione preferita mentre la Panda si conferma il modello più richiesto in assoluto.

In regione la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Cheti con 12.889 atti (+1,4% sullo stesso periodo del 2019), seguita da Teramo con 10.767 (+3,3%), L’Aquila con 10.694 (+3,1%) e Pescara con 10.299 (+0,3%).

L’analisi è frutto dell'Osservatorio di AutoScout24 su base dati interni e dell’Aci.