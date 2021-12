Auto d’epoca: un abruzzese su tre sogna una vettura vintage

Un abruzzese su tre sogna un’auto d’epoca: lo rivela l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Il 38% ha riferito il desiderio di acquistare un gioiello vintage, una vettura storica, scrigno di tecnica e design.

Gli abruzzesi si svelano amanti degli oggetti antichi, rari e storici, affascinati da creazioni uniche nel loro genere, spinti anche dalla possibilità di poter mettere a frutto i propri risparmi in un bene unico e di valore (22%).

Non solo estetica e design (32%), tra gli aspetti più importanti nella scelta ci sono anche i ricordi che l’auto suscita (11%) e il fatto che abbia ancora pezzi originali (33%).

Quanto costa acquistare un’auto d’epoca? Non poco: l’esborso per l’acquisto è considerato vincolante e per la maggior parte degli abruzzesi (63%) la forbice dei prezzi è molto ampia e che quindi l’impegno economico può variare in modo significativo, può essere compensato dalla bellezza di possedere un mezzo ineguagliabile e dalla sua possibile crescita di valore nel tempo.

Non mancano però delle preoccupazioni: il rischio di danni, che possono comportare costi anche importanti (46%) e richiedere pezzi di ricambio non sempre facili da trovare (39%). Temuti anche furti e atti vandalici (27%) e la difficoltà di trovare un professionista specializzato in caso di bisogno (16%).

In tanti considerano necessaria una polizza assicurativa per auto d’epoca, per avere tutele più idonee al caso (22%), coprire i danni per vari tipi di rischi (44%), e ricavarne un senso generale di sicurezza (24%).

“I veicoli d’epoca sono beni che possono avere grande valore, a cui molti collezionisti e appassionati guardano con interesse, a tutte le età, come evidenzia la ricerca del nostro Osservatorio. Dall’indagine emerge la consapevolezza che un bene di questo tipo va protetto nel migliore dei modi. Come Compagnia assicuratrice ufficiale dell’Aci, da sempre ci rivolgiamo a collezionisti ed appassionati di motori storici con soluzioni innovative, personalizzabili e altamente tecnologiche per soddisfare le più diverse esigenze di tutela” commenta Marco Brachini, direttore marketing, brand e costumer relationship di Sara Assicurazioni.