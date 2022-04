Aumentano le auto ibride ed elettriche in Abruzzo

Cresce il numero delle auto ibride ed elettriche in Abruzzo e l’aumento fa registrare un +102,5%. Tuttavia la strada per un parco circolante più green è ancora lunga nella nostra regione.

Anche se le vendite di vetture ibride ed elettriche sono notevolmente aumentate, secondo l’analisi del Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, delle 899.809 auto in circolazione, le ibride ed elettriche rappresentano solo l’1,8% (nel 2020 era dello 0,9%), con le elettriche che si fermano allo 0,1%.

Inoltre, non è solo un discorso di diesel o benzina, ma anche di modelli di nuova generazione. In Abruzzo il 32,2% di auto hanno una classe di emissioni Euro 3 o inferiore. E l’età media è alta: quattro auto su dieci hanno circa 15 anni o più.

La situazione a Pescara

Pur registrando nel 2021 una crescita sensibile rispetto al 2020, in tutte le province le ibride ed elettriche hanno un livello di penetrazione ridotto. In particolare, a Pescara, dove si registra comunque il tasso più alto tra le province, sono solo il 2,2% rispetto al totale delle auto in circolazione.

Il tasso più alto di vetture con classe di emissione Euro 3 o inferiore, si registra a L’Aquila con il 34,3%, mentre Pescara vanta il 29,4%.