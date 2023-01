Incidenti stradali e inflazione incidono sull’aumento del premio Rc auto in Abruzzo

Pescara è una delle più province più colpite per quel che riguarda l’aumento del premio Rc auto. Tutta colpa dell’aumento degli incidenti stradali e dell’inflazione. Il nuovo anno, infatti, si apre con un netto aumento per oltre 17mila automobilisti abruzzesi. Il report è a cura dell’osservatorio Facile.it.

Gli assicurati, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo del premio Rc auto, sono davvero moltissimi.

In provincia di Pescara il dato è del 2,48%, piuttosto alto se confrontato con quello regionale, che è del 2,36%.

A livello provinciale al primo posto si trova Teramo (2,77%), seguita da Pescara (2,48%) e L’Aquila (2,18%). Chiude la classifica la provincia di Chieti, area abruzzese dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (2,07%).

Anche gli automobilisti virtuosi conosceranno un aumento della polizza auto. A dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Pescara e provincia occorrevano, in media, 415,59 euro, il 14,7% in più rispetto a dicembre 2021.