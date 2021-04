Assicurazione auto: prezzi in calo anche in Abruzzo

In tutta Italia è stato registrato un calo dei prezzi dell’assicurazione Rc auto. Il premio lordo registrato a marzo 2021 è di 370,60€, in riduzione del 5,5% rispetto a marzo 2020. Ad eccezione dello scorso febbraio 2021, da agosto del 2020 si registra una diminuzione del premio Rc auto, ma non in tutta Italia.

Ci sono, infatti, regioni e province in controtendenza, che addirittura mostrano un netto aumento del premio assicurativo; tra queste la Campania, con un +4,2%, la Valle d’Aosta con un +2% e il Molise con un +1,5% (Pag. 10 e 11).

Tuttavia sono molte di più regioni e province in linea con il trend, tra cui la Puglia, con una flessione del 10,1%, l’Emilia-Romagna con un -9,5% e la Liguria con un -8,5%.

E l’Abruzzo? Registra un lieve calo. Infatti a fronte di un premio annuo di 370,60€ in Italia, nella nostra regione l’Rc auto costa in media 322,45€ con una flessione del -4,94%.