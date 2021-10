Assegno temporaneo per i figli: disposta la proroga al 31 ottobre 2021

È stata disposta la proroga la proroga al 31 ottobre per le domande di assegno temporaneo per i figli. Le nuove domande accolte avranno effetto retroattivo dal 1° luglio 2021.

Questa agevolazione consentirà a tutti coloro che fino ad oggi non sono riusciti a presentare la propria richiesta – che sostituisce parzialmente il vecchio assegno familiare – di beneficiare del sussidio e percepire anche il sostegno economico degli scorsi mesi.

L’assegno temporaneo per i figli sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 entrerà invece in vigore l’assegno unico, che andrà a sostituire completamente i bonus attuali, per ottenere un unico beneficio a tutti i nuclei familiari con figli fino a 21 anni.