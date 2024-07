Arrowsticino: apre a Roma il primo take-away con i prodotti tipici abruzzesi

Apre nella capitale, nel cuore di Trastevere, il primo take-away con i prodotti tipici abruzzesi. E l’arrosticino, cotto alla brace, è il protagonista del format. Nasce Arrowsticino, che servirà le pietanze più famose d’Abruzzo in una delle zone più suggestive di Roma.

Saranno serviti salsicce alla brace di maialino nero, il formaggio fritto, i famosi arrosticini tra cui, il classico di pecora, lo special di fegato e quello di pollo per i palati più delicati. Si aggiungono anche le olive all’ascolana, ma della contaminazione culinaria del cosiddetto “Marcuzzo” (il confine tra Marche e Abruzzo).

“Abbiamo deciso di aprire il primo locale take-away nel cuore della capitale con una fornacella alimentata a carbone e realizzata su misura, ovviamente, da un artigiano abruzzese. Stiamo parlando di una specie di barbecue, stretto e lungo, dove si possono - e si dovrebbero - cucinare solo ed esclusivamente gli arrosticini. Insomma, è l’unico strumento per non rovinare questo prodotto durante la cottura e renderlo gustoso e fragrante” - spiega Ernesto Di Giovanni, imprenditore e co-fondatore di Arrowsticino.

L’allestimento del locale, il brand, le grafiche e ogni altro aspetto sono stati pensati e ideati per creare un franchising esportabile e replicabile non solo in altre città ma anche all’estero. “Vogliamo raccontare l’Abruzzo e il nostro amore per gli arrosticini in una maniera pop, capace di coniugare tradizione culinaria e innovazione.”

Arrowsticino, il cui nome vuole essere un omaggio a uno noto sketch del comico Maccio Capatonda, non è uno street food bensì un laboratorio artigianale a vicolo del Cinque n. 30/b, una delle vie più frequentate del quartiere romano Trastevere, all’angolo con la famosa piazza Trilussa.

Il take-away sarà presto disponibile anche sulle app Deliveroo e Glovo.