Gli arrosticini nella top ten dei cibi regionali più amati dagli italiani (e non solo)

Con hashtag come “cibo italiano” e “cucina italiana”, che raggiungono insieme quasi 10 milioni in tutto il mondo, BonusFinder Italia ha voluto approfondire e scoprire quale è il piatto regionale italiano più popolare in Italia.

Una classifica davvero singolare in cui trova posto anche una delle pietanze abruzzesi simbolo della nostra cultura culinaria: gli arrosticini.

Si piazza alla posizione numero 9, quindi all’interno della top ten, prima del risotto alla milanese e la cotoletta e dopo diversi altri piatti regionali famosi, come la pizza, la carbonara e il lampredotto.

Gli arrosticini hanno registrato un volume di ricerche pari a 201,261 hashtag su Instagram, 22mila ricerche su Google, totalizzando un punteggio di 6.28/10.

“Questi spiedini di carne di pecora sono un piatto simbolo della tradizione pastorale abruzzese, amato per il suo sapore robusto e la semplicità della preparazione” riportano su BonusFinder.

Regina della classifica è la carbonara, seguita da nduja, canederli al terzo posto, pasta alla norma al quarto e al quinto il lampredotto.

La pizza napoletana raggiunge solamente il sesto posto seguita dalla bagna cauda, i culargiones e gli arrosticini, che precedono il risotto alla milanese.

Fuori dalla top ten ci sono il frico, la polenta concia, riso patate e cozze, olive ascolane, peperoni cruschi, coniglio alla ligure, baccalà alla vicentina, tagliatelle al tartufo, tortellini bolognesi e, infine, alla posizione numero 20 c’è la pampanella molisana.