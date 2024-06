Arrosticini nella friggitrice ad aria: l’ultima bizzarra e (criticata) trovata per gustarli senza la fornacella

Gli arrosticini sono senz’altro una pietanza abruzzese tipica e molto nota. Saporiti ma gustati assolutamente senza fronzoli – basta un po’ di pane e olio d’accompagnamento – vanno cotti in un unico e solo modo, secondo tradizione: sulla fornacella.

Non sulla bistecchiera, né tantomeno al forno e nemmeno, come una volta Roberta Capua suggerì, passandoli in burro e salvia in padella.

Dagli abruzzesi, ma non solo, piovono critiche a chi propone cotture alternative. E non è una questione di campanilismo, in fondo si combatte da sempre per preparare la carbonara col guanciale e le uova e non con la pancetta e la panna, giusto per fare un esempio.

Eppure sul famoso blog di cucina Giallozafferano arrivano gli arrosticini nella friggitrice ad aria.

Il video della preparazione degli “spiedini di carne di pecora” è stato postato nella giornata di ieri, 11 giugno, e in breve tempo ha conquistato una serie di commenti e critiche.

Il problema non è solo la cottura nella friggitrice ad aria – elettrodomestico oramai sempre più in voga – ma anche l’uso del limone spremuto prima della cottura e la maionese di accompagnamento.

Insomma, un vero sacrilegio per gli abruzzesi ma anche per chi non lo è ma ama il classico e tradizionale arrosticino. A voi il video: