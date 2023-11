Il grande successo degli arrosticini in America: il Made in Abruzzo conquista New York

Da Caramanico Terme alla conquista dei palati di New York. È la storia di un grande successo ottenuto da Tommaso Conte, conosciuto più comunemente come Tom, italo-americano, che ha lanciato la sua catena di prodotti e cucina abruzzese nella Grande Mela. Si chiama D’Abruzzo Nyc, scritta su sfondo arancione e due arrosticini incrociati come simbolo del marchio.

Tom Conte è stato definito in molti modi, tra cui il “lamb king of New York”, creatore di “soul food”, insomma una persona che ha fatto conoscere e apprezzare i sapori della cucina abruzzese nel mercato americano, dove è possibile trovare di tutto e di più.

Gli arrosticini di Tommaso Conte, rigorosamente cotti al momento sulla fornacella abruzzese, sono realizzati con pecore del Colorado. Oltre agli arrosticini produce anche vino, olio e verdure sott’olio.

Apprezzatissimo in America, Conte non lavora solamente a Brooklyn ma è riuscito a farsi conoscere in tutti gli States. Infatti vende in tutta l’America grazie al suo sito internet abruzzonyc.com, dove è possibile acquistare anche la tipica brocca abruzzese decorata a mano con fiori e scritte, felpe lettering “Forte e Gentile” e ovviamente prodotti di cucina.