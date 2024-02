Gli arrosticini abruzzesi arrivano anche nell’ultima stagione di Mare Fuori

In questi giorni è stata rilasciata l’ultima stagione di Mare Fuori in streaming sulla piattaforma Raiplay e, come sempre, sono stati registrati numerosissimi accessi.

Evitando ogni tipo di spoiler, nell’ultima puntata della quarta serie di Mare Fuori si parla abruzzese. Anzi si mangia abruzzese, perché gli arrosticini diventano i protagonisti di una grigliata di Ferragosto.

Cosa c’è di meglio di trascorrere una bella giornata all’aria aperta, sempre all’interno dell’ipm, tra un calcio a un pallone e una braciata con ottima carne? Ed ecco allora che gli arrosticini, molto più di salsicce e bistecche, diventano il cibo più apprezzato e assaporato di un momento di relax e convivialità vissuto indistintamente da detenuti, educatori e guardie.