Alexa migliora la routine degli abruzzesi, che diventano più produttivi

Sono passati 4 anni dalla nascita di Alexa e da quando ha esordito sul mercato sono sempre più gli utenti che migliorano e ottimizzano la propria quotidianità grazie a questo assistente virtuale. Gli abruzzesi, in particolar modo, si affidano sempre di più ad Alexa per ottimizzare il tempo ed essere più produttivi (+64% di timer e +60% di sveglie impostate).

In fondo Alexa serve proprio a questo: organizzare in modo semplice la propria quotidianità, risparmiare tempo e intrattenersi.

La regione che ha registrato la maggior crescita di utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022 è il Molise.

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Timer, sveglie, promemoria, gestione calendari e note sono le funzioni di Alexa più amate e utilizzate.

Oltre 44 milioni di utenti in Abruzzo utilizzano Alexa per riprodurre i propri brani preferiti, artisti e stazioni radio. Gli utenti laziali, abruzzesi e molisani vanno molto d’accordo in fatto di musica: Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, così come Dove si balla di Dargen D'Amico. Vasco Rossi e i Måneskin restano tra gli artisti più ascoltati in tutte e tre le regioni.