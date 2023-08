Nel cielo di fine agosto arriva la Superluna blu

Agosto, dopo le sue stelle cadenti e altri splendidi fenomeni astrologici, sta per regalarci un altro meraviglioso spettacolo. Nella notte del 31 agosto 2023 assisteremo alla Superluna blu.

Il fenomeno della superluna avviene quando il perigeo – il punto più vicino alla Terra (360mila chilometri) – capita in concomitanza con la luna piena. Di contro, parleremo di microluna quando lo stesso fenomeno capita in concomitanza con l’apogeo – il punto più lontano dalla Terra (406mila chilometri).

Cos’è la luna blu?

In un anno assistiamo a 12 lune piene, quindi 12 mesi lunari. Tuttavia queste avvengono ogni 29 giorni e mezzo circa.

In questo modo si accumula uno scarto che, ogni 2,7 anni porta a un plenilunio in più: in un anno assisteremo, quindi, a 13 lune piene, invece che 12.

Il 2023 avrà 13 lune piene e quella “aggiuntiva” capita proprio questo agosto. Ce n’è stata una il 1° agosto e la seconda, la Superluna blu, avverrà il 31 agosto.

È bene sapere che il colore della luna non cambierà: si chiama così solo perché si tratta di una seconda luna piena nel corso dello stesso mese.

A occhio nudo non si noteranno grandi differenze in cielo, ma è utile sapere che la superluna – luna piena del 3 agosto – apparirà il 15% più luminosa e grande.