Aggiungi un legume a tavola 2023: l’iniziativa Slow Food

La Fao, in occasione della giornata mondiale dei legumi, propone l’iniziativa Aggiungi un legume a tavola 2023. Lenticchie, ceci, fagioli, piselli, fave, cicerchie e lupini saranno i protagonisti di questa nuova edizione, che ha coinvolto oltre 150 locali in tutta Italia. Il tema scelto quest’anno è "Legumi: per un futuro sostenibile" per ricordarci l’importanza fondamentale che questi hanno, per la nostra salute e per quella del pianeta.

L’iniziativa, lanciata dall’associazione della Chiocciola e dalla sua rete giovani per celebrare la giornata mondiale dei legumi, insieme ai cuochi dell’Alleanza Slow Food, già lo scorso anno ha avuto un ottimo riscontro.

Tutte le regioni hanno dei piatti a base di legumi legati al territorio e in Abruzzo ci sono diversi ingredienti di produzione locale:

lenticchie di Santo Stefano di Sessanio

fagioli di Paganico

ceci di Navelli

fagiolo tondino del Tavo

Ma quali sono i locali abruzzesi che aderiscono all’iniziativa Aggiungi un legume a tavola 2023? Ce ne sono due in Abruzzo, di cui uno in provincia di Pescara: