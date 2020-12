I cuori di cioccolato di Telethon anche in Abruzzo: come riceverli a Pescara

L’Abruzzo sostiene Telethon con i cuori di cioccolato, realizzati in esclusiva da Caffarel per questa 31esima edizione della maratona, che inizierà il prossimo 12 dicembre. La raccolta servirà a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Quest’anno i cuori di cioccolato saranno venduti anche su Amazon e distribuiti su tutto il territorio abruzzese, anche a Pescara. Per riceverli, basta mettersi in contatto con il coordinatore della propria provincia. A Pescara bisogna contattare la Segreteria Volontari al numero 3386808996. Nelle altre

Di seguito il resto dei contatti provinciali:

Chieti : Clara Di Fabrizio, tel. 3420055882;

: Clara Di Fabrizio, tel. 3420055882; L’Aquila : Giuseppe Di Mattia, tel. 3666516887;

: Giuseppe Di Mattia, tel. 3666516887; Teramo: Amalia Tartaglia, tel. 3393024114.

“A Natale scegli il dono della generosità” è l’invito di Fondazione Telethon, nell’anno in cui si celebrano i trent’anni di attività di ricerca sulle malattie genetiche rare. La campagna di Natale è infatti dedicata al tema del dono, inteso sia come gesto di generosità del donatore, sia come qualità interiore che rende ogni persona unica e speciale. Grazie ai donatori, sono stati raggiunti risultati straordinari che stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo con la terapia genica. Ma ancora tanti altri risultati arriveranno se tutti i sostenitori di Fondazione Telethon continueranno a far sentire la loro presenza con donazioni e azioni concrete, per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche.

Sarà possibile scegliere tra varie versioni dei Cuori di cioccolato, prodotti da Caffarel in esclusiva per Telethon: fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto.

Vi ricordiamo che il numero solidale è 45510 e sarà attivo per tutto il mese di dicembre.

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Windtre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso: Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); Twt, Convergenze e PosteMobile (5 euro).