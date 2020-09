VIDEO - Un cervo a passeggio di notte a Campo Felice: succede in Abruzzo

In Abruzzo capita spesso ma lo spettacolo affascina e conquista tutte le volte che succede: un cervo a passeggio per le strade di notte, come se niente fosse, libero proprio come lo è tra i boschi.

È accaduto a Campo Felice, sulle strade abruzzesi che lambiscono le nostre foreste. Il video, realizzato da @sabrina.sc_ e postato su Instagram è stato girato lo scorso 13 settembre poco dopo la mezzanotte.

Uno spettacolo bellissimo che ci ricorda quanto è meravigliosa la nostra terra e la fauna che la popola.

Attraverso questo video @YesAbruzzo ci ricorda di fare sempre attenzione quando siamo al volante, perché qui, in Abruzzo, possiamo anche incontrare un cervo in corsa.