50 Top Pizza Italia 2022: due abruzzesi nelle prime 100 posizioni della nuova guida

Durante la cerimonia di martedì 26 luglio, che si è tenuta al Teatro Mercadante di Napoli, sono state premiate le migliori pizzerie d’Italia. La classifica 50 Top Pizza premia le prime 100 migliori pizzerie che si sono distinte, anche quest’anno, per le loro proposte gustose e prelibate.

Nella guida 50 Top Pizza Italia 2022 trovano spazio anche due pizzerie abruzzesi, che occupano la 36esima e 64esima posizione in classifica.

La prima è Giangi Pizza e Ricerca e si trova ad Arielli, in provincia di Chieti. Si tratta di una grande conferma per il locale guidato da Gianluigi di Vincenzo e dal resto della famiglia.

Giangi è allievo di Renato Bosco, intrecci sapori complessi con grande abilità e le sue pizze sono tanto belle quanto buone.

Al 64esimo posto troviamo sempre un altro locale della provincia di Chieti: La Sorgente di Guardiagrele. La pizzeria vanta di una grande fama grazie alla cura per i dettagli e del cliente ma soprattutto per via dei cinque impasti proposti, caratterizzati da diversi blend, idratazioni e consistenze.

Ma chi occupa le prime posizioni della classifica di 50 Top Pizza Italia 2022? Vi sveliamo le prime 10 posizioni (per conoscere le altre, clicca qui).