I 100 anni di Barbuscia tra traguardi e ospiti famosi

In occasione dei 100 anni del gruppo Barbuscia, è stata organizzata una grande festa al Supporter Beach di Fossacesia, alla quale hanno preso parte 400 ospiti intervenuti per celebrare l’importante traguardo.

Presentatore della serata Max Giusti, che ha invitato sul palco Piero, Luigi e Francesco Barbuscia. Insieme hanno rivissuto i momenti più belli del primo centenario dell’azienda a conduzione familiare, nata nel 1920 a Porto Sant’Elpidio. La società ha prima allargato l’attività a Roma e poi a Foggia. Infine ha scelto Pescara per portare avanti il proprio progetto nel settore automotive.

Ringraziamenti anche alle donne della famiglia, a cominciare da Luisa, mamma di Piero Barbuscia, prossima anche a lei ai 100 anni, e al fratello Graziano, scomparso prematuramente.

Luigi e Francesco hanno invece ringraziato gli ospiti intervenuti dalle autorità presenti, che hanno anche premiato con una targa i 100 anni di attività produttiva in Abruzzo e i dirigenti della Mercedes- Benz Italia che hanno anche loro premiato l’azienda per la loro attività che, da oggi, include anche come concessionario esclusivo del marchio Mercedes, la regione Molise.

E poi tanti i clienti e amici intervenuti a festeggiare con loro senza dimenticare i tanti vip presenti come Martina Stella, Jane Alexander, il giornalista Giuseppe di Tommaso e poi gli amici sportivi come Eusebio Di Francesco, Giulio Ciccone e Mauro Esposito.

Grazie anche alle splendide location Supportino e Supporter Beach del patron Donato Di Campli, dei quali l’azienda Barbuscia è partner fin dall’apertura, si è trascorsa una brillante serata a cena e poi tutti scatenati a ballare in compagnia dei gruppi Super Pop e poi del noto Dj David Morales.

L’altra grande protagonista della serata è stata la AMG SL ammirata e fotografata da tutti, arrivata direttamente per la serata dalla Mercedes- Benz Italia. Splendida, tecnologicamente evoluta e dalla linea aggressiva ed elegante ha catturato subito l’attenzione di tutti gli ospiti che da tempo aspettavano l’occasione per ammirarla.