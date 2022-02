Pescara Young, il contest con cui gli studenti "costruiscono" il loro domani

Pescara avrà il suo servizio “Informagiovani” e a deciderne i contenuti saranno gli studenti delle scuole superiori tra i 14 e 19 anni.

Entra nel vivo il progetto “Pescara Young” che mira a creare un luogo che sia “opportunità di formazione e crescita, espressione di sé, partecipazione, socializzazione e integrazione, dove poter essere protagonisti del proprio progetto di vita e della vita della città”, spiega l'assessore comunale alle Politiche Giovanili, Patrizia Martelli che domani (venerdì 4 febbraio) alle 11, con il sindaco Carlo Masci, incontrerà, per il contest che partirà a fine febbraio al fine di realizzare il nuovo servizio, i presidi, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei genitori dei due licei che hanno già aderito all'iniziativa, il Liceo Major e il Liceo Marconi.

Un "processo di partecipazione democratica in cui i cittadini di un territorio e gli studenti di una scuola hanno la possibilità di decidere cosa realizzare con un budget a disposizione, facendo proposte, affinandole e progettandole o semplicemente votandole", si legge in una nota diffusa dall'amministrazione. Insomma: saranno gli studenti a dire agli adulti di cosa hanno bisogno per costruire il loro futuro.

Nel corso del contest gli studenti caricheranno i loro progett su una piattaforma web creata ad hoc e li presenteranno. Le tre classi le cui proposte otterranno più voti andranno avanti per giungere alla valutazione finale che sarà condotta dagli esperti dell'amministrazione comunale. Il progetto vincitore avrà quindi un budget di 30mila euro con cui sarà realizzato.