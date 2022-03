Vaccino anti-covid, Gimbe: "Sulla quarta dose agli immunodepressi l'Abruzzo è a zero"

L'Abruzzo prossimo allo zero per quarte dosi di vaccino anti-covid somministrate agli immunodepressi. A commentare i dati raccolti nelle regioni italiane ed alzare la voce parlando di situazione “ingiustificata” è il presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. “Ingiustificata la bassissima copertura con le quarte dosi riservate a quasi 800 mila persone immunocompromesse che si attesta a poco meno del 7%, con alcune differenze regionali -: Piemonte 33,5%, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna e Bolzano a poco più del 14%, ma Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo sono prossime allo zero. In questa fase la protezione dei fragili è un obiettivo fondamentale: è davvero incomprensibile che queste persone non vengano vaccinate pur essendo noti i nominativi alle Asl”: queste le parole di Cartabellotta su Radio Cusano Campus. La campagna vaccinale, in sostanza, si è arrestata. “Negli ultimi sette giorni (21-27 marzo) abbiamo registrato un ulteriore -25% di nuovi vaccinati che ammontano a poco più di 15mila in questa settimana – aggiunge il presidente Gimbe - e questa discesa riguarda anche le terze dosi e le vaccinazioni in ambito pediatrico, che hanno una copertura solo del 33,6%”. A questi numeri si aggiungono “i 4 milioni di persone che non hanno mai fatto alcuna dose e 2 milioni 258 mila persone (esclusi i guariti da meno di 120 giorni) che potrebbero fare il booster. Sembra che l'avvicinarsi della scadenza dello stato di emergenza e i relativi messaggi comunicativi abbiano distolto le persone dalla vaccinazione. Molti probabilmente pensano di vaccinarsi il prossimo autunno, ma questo rimane un problema quando il virus continua a circolare molto come in questo momento”, conclude.