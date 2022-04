Profughi ucraini, dal 2 maggio centro accoglienza e hub vaccinale all'ex Lidl di via Tirino

Si spostano ufficialmente all'ex Lidl di via Tirino (incrocio con via Colle Renazzo) il centro di accoglienza dei profughi ucraini oggi alla stazione Porta Nuova e il centro vaccinale di palazzo Fuksas. In quest'ultimo l'attività terminerà domani con entrambe le attività che dal 2 maggio saranno svolte dove c'era prima il supermercato il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13.

Cambiano gli orari anche per gli altri hub vaccinali della provincia. Il baby hub che si trova nel vecchio ospedale, in via Paolini, sarà attivo tutti i mercoledì del mese di maggio dalle 15 alle 18 e sarà a disposizione per le prime e le seconde dosi di Pfizer ai bambini tra i 5 e gli 11 anni su prenotazione. Aperto invece dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 l'hub dell'Outlet di Città Sant'Angelo (Ingresso D). Il centro vaccinale di Penne (contrada Campetto) effettuerà il servizio venerdì 13 e venerdì 18 maggio dalle 14.30 alle 19; stessi giorni per l'ex cementificio di Scafa che sarà aperto dalle 15 alle 18. In tutti i centri vaccinali gli adolescenti e adulti (over 12 anni) ricorda la Asl, possono ricevere la vaccinazione anticovid (prima e terza dose) senza prenotazione. Si ricorda che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane o chiamando il numero verde 800 009966. Tutte le informazioni compresa la modulistica, sono consultabili a questo link.