Vaccini antinfluenzali, ecco come prenotare la somministrazione delle dosi

La Asl di Pescara fa sapere che le vaccinazioni antinfluenzali non gestite dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta saranno garantite dal servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp).

A dirigere il servizio è Adelina Stella e la sommistrazione della dose è prenotabile a partire da lunedì 18 ottobre.

La campagna di vaccinazione antinfluenzale viene svolta come sempre in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta a cui gli assistiti possono rivolgersi. In caso di mancata adesione ci si può rivolgere al Siesp telefonando ai numeri riportati nella tabella e nella fascia oraria. Nel momento della prenotazione verranno date indicazioni specifiche sulla sede vaccinale e la data di esecuzione.