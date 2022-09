Tumori al collo e la testa: tre giorni di screening gratuito in ospedale con la campagna Make Sanse

Tre giorni di screening gratuito all'ospedale di Pescara per la prevenzione dei tumori testa-collo. La Asl ha aderito alla campagna Make Sense con l'iniziativa promossa dall'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, centro di riferimento regionale per questa tipologia di neoplasie diretta dal dottor Claudio Donadio Caporale.

Le visite si terranno il 20, il 21 e il 22 settembre dalle 9 alle 13 nell'ambulatorio di oncologia cervico facciale, al quarto piano nell'ala est (questo il numero di telefono: 085 4252487). La camapgna, promossa dalla società europea dei tumori testa collo (European head and neck society-Ehns), di cui in Italia è promotore l'Associazione italiana oncologia cervico cefalica (Aiocc), è nata nel 2013 er rispondere alla mancanza di conoscenza nel grande pubblico relativamente alle patologie oncologiche del distretto cervico-cefalico e per aumentare la consapevolezza dell'importanza della prevenzione.

L'obiettivo è quindi quello di aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori alla testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoceche può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia. L'educazione alla prevenzione passa attraverso l'adozione di stili di vita corretti, che limitano l'insorgenza dei tumori (tra i maggiori fattori di rischio infatti si annoverano fumo e alcool), ricorda la Asl sottolineando che per individuarli i sintomi è necessario rivolgersi ad uno specialista.Secondo le ricerche, infatti, ricorrere tempestivamente al consulto del medico permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90 per cento, contro un'aspettativa di vita di 5 anni per i pazienti con malattia diagnosticata in fase avanzata.

Sono 18 i Paesi coinvolti nell'inizitiva Ehns e per il 2022 l'Aiocc ha deciso di realizzare anche una campagna di sensibilizzazione che coinvolge le altre società scientifiche che si occupano, nel loro ambito, di neoplasie della testa e del collo e le associazioni dei pazienti. Un'ampia compagine che possa fungere da rete di comunicazione per amplificare il più possibile il messaggio di prevenzione della campagna europea, facendole così raggiungere la massima diffusione possibile. Durante la settimana della campagna, sul sito dell'associazione si potranno ottenere informazioni utili sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori testa collo.