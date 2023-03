Iniziata la settimana della prevenzione oncologica, Lombardo (Lilt): "Casi in aumento del 40%"

Andrà avanti fino a domenica 26 marzo la settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Pescara nell’ambito della campagna nazionale organizzata dalla stessa associazione. “Nel corso della settimana distribuiremo ai cittadini il nostro olio extravergine d’oliva, simbolo dell’alimentazione sana e della lotta contro i tumori, con tutte le brochure informative per ricordare agli utenti che prevenire il cancro si può e si deve, seguendo una dieta corretta, eseguendo esami di controllo regolari e facendo attività sportiva, tre regole base fondamentali in un momento storico in cui, a causa della pandemia da Covid, la prevenzione oncologica è finita in secondo piano, facendo oggi registrare un aumento dei casi del 40%”, ha detto il presidente della Lilt Pescara, Marco Lombardo, presente oggi alla prima giornata con i volontari della Lega.

Tanti i cittadini che si sono avvicinati alla postazione all'angolo tra corso Umberto I e via Regina Margherita per avere informazioni e associarsi alla Lilt. Martedì 21 marzo ci si sposterà negli ambulatori di Casa Lilt in via Rubicone 15, dalle ore 15 alle ore 17, mentre domenica 26 è prevista la chiusura della settimana nel mercato Coldiretti-Campagna Amica dalle ore 9.30 alle ore 14. “Negli ultimi due anni – ha aggiunto il dottor Marino Nardi, chirurgo senologo dell’ospedale civile di Pescara e membro del direttivo della Lilt – abbiamo spesso preconizzato un aumento dei casi di tumore a causa del Covid, ora verifichiamo e tocchiamo con mano i danni: tanti hanno sospeso qualunque attività di screening nel periodo della pandemia, e oggi arrivano in reparto pazienti che, dopo aver saltato due anni di controlli, avranno più problemi”.