Per la settimana del cervello l’associazione “La cura del tempo” promuove screening gratuiti a Scafa

In occasione della settimana del cervello, l’associazione “La cura del tempo” promuove a Scafa, con la collaborazione di Uil pensionati Scafa, il progetto “In forma mentis – prevenzione e assistenza in patologie neurodegenerative della terza età". È in programma un incontro di sensibilizzazione e informazione dal titolo "Dall'insorgenza alla diagnosi. Invecchiamento normale o patologico?" a cura della dottoressa Lisa Maccarone, psicologa ed esperta in neuropsicologia, martedì 14 marzo dalle ore 15:30 alle ore 17.

Dalle 17 alle 19, nel centro diurno pensionati (ex Asilo delle Clarisse, via della Stazione 2), verranno effettuati screening gratuiti per la prevenzione della demenza e delle varie forme di deterioramento cognitivo nella terza età, sempre a cura della dottoressa Maccarone (è importante prenotarsi). Lo screening prevede la somministrazione di una breve batteria di test standardizzati che indagano la memoria, l’attenzione e il linguaggio, della durata di circa 20-30 minuti. Successivamente sarà fornita una restituzione rispetto a quanto emerso.

«È importante prestare attenzione ai segnali che potrebbero indicare un possibile invecchiamento cerebrale patologico: la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per prendersi cura del proprio cervello», si legge in una nota. Per informazioni o prenotazione allo screening gratuito: tel. 345/6108888 - indirizzo e-mail lacuradeltempo.chieti@gmail.com.