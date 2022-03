Una sonda ecografica wirless per la chirurgia pediatrica

Una sonda ecografica wireless e un Apple iPad per l'Unità operativa complessa di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara. A donarla questa mattina è stata l'associazione Amico Onlus alla presenza di Valterio Fortunato, direttore dei presidi ospedalieri della Asl Pescara, Gabriele Lisi, direttore Uoc chirurgia pediatrica, Pierluigi Lelli Chiesa, già direttore dell'Unità complessa, Maurizio Aricò, direttore della Uoc pediatria, Susanna Di Valerio, direttrice Uoc neonatologia e terapia intensiva neonatale, l’avvocato Rocca Maria Auletta, presidente dell’associazione Amico e Pasquale De Amicis, consigliere della stessa. Uno strumento di ultima generazione, agevole e mobile quello donato, che consente di eseguire l’ecografia senza spostare il paziente dal proprio letto, potenziando l’attrezzatura già in uso nel reparto. Il grazie arriva dal dottor Lisi che spiega come la sonda sarà in servizio innanzitutto negli ambulatori di Urologia pediatrica e di Ecografia pediatrica dato che, sottolinea, “permette indagini combinate morfofunzionali senza far spostare il paziente da un ambulatorio all’altro”. Per Lisi un “piccolo”, ma prezioso strumento che sarà utile anche in altri reparti come la Pediatria e la Neonatologia. “La donazione – conclude – è il frutto di un virtuoso impegno di solidarietà a dimostrazione della sensibilità e di quanto siano preziose le collaborazioni tra la nostra Asl e le associazioni del territorio. Sono grato all’associazione Amico, con cui collaboriamo da tempo, per aver ascoltato le nostre esigenze”.