Pronto soccorso, l'assessore Verì: "Nuove assunzioni e dislocazione dei pazienti"

Nuove assunzioni soprattutto per rafforzare i pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Lo conferma l'assessore regionale alla Sanità sottolineando che diversi sono i concorsi banditi dalle aziende sanitarie locali per incrementare il personale.

“Senz'altro la rete territoriale, o meglio ancora il Pnrr, riuscirà a gestire le inappropriatezze che spesso si verificano”, aggiunge rispondendo al cosa si intende fare per intervenire sul problema, in particolare, del pronto soccorso di Pescara, dove i temi d'attesa sono lunghi e nel quale si sono verificati episodi gravi, ultimo dei quali l'aggressione feroce ai danni di un'infermiera che aveva chiesto ad un uomo, semplicemente, di mettere la mascherina.

“Per Pescara – aggiunge Verì – si sta pensando di organizzare un'attività dislocata per evitare la permanenza dei pazienti nel pronto soccorso”. Dislocazione che si tradurrebbe dunque nello spostamento dei pazienti in altre strutture essendo ormai diventato il presidio, una sorta di reparto.

Sul tavolo, con i sindacati, anche le internazionalizzazioni del personale. Se ne è parlato in un incontro proprio questa mattina. Più semplice l'iter di assunzione dei sanitari che, per almeno 18 mesi anche non continuativi, hanno lavorato presso le Asl abruzzesi per i quali si parla di assunzione a tempo indeterminato. Assunzioni possibili, sottolinea Verì, perché previste dalla legge di bilancio. Più lungo l'iter, invece, per l'internazionalizzazione del personale dei cup e i front-office. Per procedere alla loro internalizzare, ci vorrà invece una legge regionale.