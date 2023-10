Due giorni di “Prevenzione & Salute” a Montesilvano con controlli e check up gratuiti

Sabato 14 e domenica 15 ottobre In collaborazione con il Comune di Montesilvano si svolgerà l’evento “Prevenzione & Salute”, organizzato da Francesco Lauri per la Cr Lab. Nei due giorni dedicati alla prevenzione si potranno effettuare dei controlli con alcuni medici del territorio, che offriranno gratuitamente un check-up in vari rami della medicina. Durante il prossimo fine settimana saranno organizzati diversi incontri con vari relatori in modo da informare il più possibile sulle varie patologie e su come prevenirle. La manifestazione si terrà in collaborazione con il poliambulatorio 2GMA e Omnibus Salute, che metteranno a disposizione i loro medici per effettuare consulenze gratuite alla popolazione che parteciperà all’evento.

L’iniziativa sarà arricchita da un palco dove saranno trattate tematiche diverse, si alterneranno tra i relatori il professor Giustino Parruti, il dottor Stefano Volpe (cardiologo), la dottoressa Maria Teresa Lupinetti (responsabile psicogeriatria e centro diagnosi Alzheimer dell’ospedale di Pescara), il dottor Pasquale Cordoma, che parlerà della prevenzione del tumore al colon, Maria Paola Costantini e Cinzia Di Petta.

Questi solo alcuni dei professionisti che illustreranno le nuove tecnologie di screening e le diverse modalità di prevenzione. Alla manifestazione saranno presenti anche società per delle consulenze tricologiche, e per dei test gratuiti dell’udito. Hanno aderito anche attività di Montesilvano garantendo dei check-up con i propri oculisti.