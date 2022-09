Anche il pescarese Fazii a Piacenza tra i 35 medici del corso dedicato agli aspetti diagnostici delle micosi

C'è anche Paolo Fazii, direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia dell’ospedale Spirito Santo di Pescara, tra i 35 professionisti che stanno partecipando nel nosocomio di Piacenza al corso nazionale dedicato agli aspetti diagnostici delle micosi.

Come riferisce IlPiacenza.it, l’importante evento scientifico è organizzato ogni due anni dal Comitato di Studio di Micologia (Cosm) dell’associazione microbiologi clinici italiani (Amcli).

Quella attuale è la prima edizione dopo la pandemia e propone una formula molto efficace per i partecipanti, alternando lezioni frontali e sedute pratiche al microscopio: in questo modo, i professionisti acquisiscono una serie di competenze immediatamente fruibili nella pratica quotidiana.

«Durante la parte teorica», sottolinea Giuliana Lo Cascio, direttore di Microbiologia dell’Ausl di Piacenza che ha candidato Piacenza come location per questo importante corso, «viene approfondita la conoscenza clinica e diagnostica dei principali funghi microscopici responsabili di alcune importanti malattie che colpiscono l’uomo. Per i professionisti è importante conoscere come e perché si sviluppano alcune infezioni: normalmente, infatti, i funghi non sono dannosi per la salute dell’uomo. Recentemente il loro numero è invece in aumento; possano provocare reazioni pericolose soprattutto in caso di un indebolimento del sistema immunitario come abbiamo verificato in persone colpite da Covid e altre patologie». Dopo le lezioni teoriche al mattino, i partecipanti si ritrovano nel pomeriggio al laboratorio analisi, per una formazione pratica direttamente al microscopio, analizzando un’ampia gamma di campioni biologici.

I relatori sono Stefano Andreoni, direttore di Microbiologia e Mirologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara; Elisabetta Blasi, professoressa di Microbiologia e Virologia clinica all’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Mirko Buttrini, medico di Microbiologia dell’azienda ospedaliero universitaria di Parma; Mauro Codeluppi, direttore Malattie Infettive dell’Ausl di Piacenza; Claudio Farina, direttore di Microbiologia e virologia degli ospedali riuniti di Bergamo; Paolo Fazii, direttore di Microbiologia dell’ospedale Spirito Santo di Pescara; Silvana Sanna, dirigente biologo dell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari; Riccardo Torelli, dipartimento di Scienze di laboratorio e infettivologiche, Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e Laura Trovato, Laboratorio analisi II del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania.