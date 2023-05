Il 31 maggio è il No Tabacco Day: l'importante attività del centro antifumo della Asl

L'Asl di Pescara interviene a proposito del No Tabacco Day, giornata internazionale che si celebra il 31 maggio ed è stata istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare sugli effetti nocivi dell’uso del tabacco e dell’esposizione al fumo passivo, nonché per scoraggiare il consumo di tabacco in qualsiasi forma.

In quest’ottica si inserisce, con "risultati sempre più incoraggianti", l’attività del centro antifumo della Asl di Pescara che è incardinato nella Uoc di Pneumologia, diretta dalla dottoressa Antonella Spacone, e inserito nella Rete dei Servizi Nazionali per la cessazione del fumo di tabacco monitorata annualmente dall’OssFad-Iss.

L’attività del centro, ormai svolta da anni e mantenuta anche durante il periodo dell’emergenza Covid con l’istituzione di un servizio di counseling telefonico, poggia su due figure professionali, medico e psicologo, oltre che su personale di supporto. Il centro si trova in via Pesaro n. 50, al 1° piano: vi si accede, previa prenotazione al Cup (con tempi d’attesa di circa una/due settimane), facendo richiesta di “Visita specialistica presso Centro Antifumo” redatta su ricettario del sistema sanitario nazionale o, per i dipendenti della Asl, dal medico competente su apposito modulo.