Carenza di medici di medicina generale e pediatri di base: inizia la fase istruttoria per i Comuni "scoperti"

“I bandi per le carenze, come ogni anno, sono stati pubblicati questo mese. I termini per la presentazione delle istanze sono conclusi e ora si procederà all’istruttoria e all’interpello dei medici che hanno partecipato alla procedura per la scelta delle sedi stesse. Voglio precisare ancora una volta che il rapporto tra medico o pediatra di libera scelta è di tipo convenzionale, vale a dire che non si tratta di dipendenza, ma di attività libero professionale e che, in base alla graduatoria, ognuno è libero di scegliere o meno una sede disponibile”. Lo dichiara l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì rispondendo ai dubbi sollevati da diversi sindaci del territorio che attendono risposte visto che in molti dal 2 maggio il medico di base o il pediatra di libera scelta non c'è più.

Proprio questa mattina sulla pagina facebook del Comune di Caramanico, ad esempio è apparso un post in cui si legge: “Come molti di voi già sapranno, dal 2 maggio prossimo il dottor Pardo andrà in pensione. Da tempo, insieme con i colleghi sindaci dei comuni limitrofi, abbiamo segnalato al servizio sanitario la necessità urgente di avere un altro medico di famiglia. La Asl di Pescara, sentita più volte, assicura che le procedure sono state avviate ma che in sostanza c’è una carenza di medici disponibili. Lo stesso tipo di problema, ci è stato riferito, è diffuso in diversi altri Comuni della provincia. Vi terremo informati sull’evoluzione della situazione”. I posti, insomma, sono disponibili, ma essendo il rapporto di tipo convenzionale non è detto che tutti i Comuni troveranno un sostituto.