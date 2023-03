La Lilt avvia un progetto di screening della tiroide per la popolazione ucraina

Sono circa 60 i pazienti di nazionalità ucraina sottoposti allo screening gratuito della tiroide promosso dalla Lilt di Pescara (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per monitorare le condizioni di salute dei cittadini provenienti da quella sfortunata terra. L’obiettivo del progetto-pilota, curato con il professor Pierluigi De Remigis, è di consentire a tali utenti, uomini, donne, bambini, rifugiati a Pescara, di riprendere quei controlli medici continui inevitabilmente interrotti durante il conflitto, contribuendo altresì alla ricerca medica.

“Quello avviato a Pescara è il primo, e per ora unico, caso in Italia, ovvero uno screening della tiroide a tappeto di tutti i cittadini di nazionalità ucraina, un’iniziativa di cui la Lilt Pescara si è voluta fare capofila per verificare la risposta del territorio, l’indice di adesione e la riuscita dell’evento – ha sottolineato il presidente dell'associazione, Marco Lombardo – e il livello è stato altissimo. Ricordiamo che per gli ucraini, i più esposti all’esplosione della centrale atomica di Chernobyl, avvenuta nel 1986, il rischio di sviluppare un tumore della tiroide è elevatissimo: l’incidente nucleare provocò il più grande rilascio di materiale radioattivo nell’ambiente contaminando tutte le aree vicine alla centrale, ma anche la Russia, la Bielorussia e molte altre parti d’Europa”.

Non solo: Lombardo spiega che “è stato documentato che il disastro di Chernobyl ha provocato un aumento importante dei tumori alla tiroide soprattutto nei bambini a causa del rilascio dello iodio radioattivo: i casi accertati tra il 1986 e il 2005 sulla popolazione che allora aveva sino ai 18 anni sono stati più di 4mila con un aumento fino a 10 volte rispetto al periodo precedente al disastro. Numeri che ci danno la dimensione del fenomeno ma soprattutto ci obbligano ad agire in maniera responsabile nei confronti di una popolazione che oggi sta vivendo un ulteriore momento di fragilità a causa della guerra che ha costretto tanti di loro ad allontanarsi dalla propria terra e dalle proprie case. Una guerra che ha bloccato ogni attività di prevenzione oncologica esponendo a un rischio più elevato soprattutto i più piccoli, quello di una diagnosi tardiva. Per tale ragione la Lilt, grazie alla disponibilità del professor De Remigis, ha preso contatti con la comunità ucraina che sta vivendo a Pescara, e ha organizzato la prima giornata di screening, assicurando ai pazienti la visita tiroidea, con il relativo esame ecografico, e prescrivendo tutti gli esami e prelievi del sangue per un ulteriore approfondimento delle condizioni di salute”.

Alla prima giornata di controlli della tiroide hanno partecipato 60 cittadini di nazionalità ucraina e 30 di nazionalità italiana; nei prossimi giorni verranno promosse nuove giornate di screening. “Pescara – ha detto il sindaco Carlo Masci – si conferma ancora una volta come la città dell’accoglienza e della solidarietà che l’amministrazione comunale esprime collaborando con le tante associazioni di volontariato che, come nel caso della Lilt, offrono il proprio tempo per monitorare lo stato di salute di cittadini costretti a fuggire per non finire sotto le bombe”.