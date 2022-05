La Lilt fa tappa in Abruzzo con il Giro d'Italia [FOTO]

La Lilt fa tappa in Abruzzo con il Giro d'Italia. Domani, 17 maggio, nel villaggio di partenza di Pescara sarà presente un presidio dell'associazione che metterà a disposizione materiale informativo e illustrativo, offrirà suggerimenti sulla prevenzione primaria e darà consigli in merito alle visite di controllo periodiche per promuovere la cultura della salute e del benessere.

"Il traguardo finale della Lilt, un futuro senza cancro, si raggiunge anche correndo su due ruote: la regolare attività sportiva rientra infatti tra i comportamenti consigliati nella prevenzione primaria per evitare il progressivo aumento di peso e i dannosi effetti determinati dalla sedentarietà, che rappresentano uno dei fattori di rischio nell’insorgere del cancro. Inoltre, l’attività fisica e sportiva hanno un effetto molto positivo contro ansia e depressione, contribuendo a ridurre l’insorgenza delle malattie croniche", ha commentato il presidente della Lilt Francesco Schittulli.

E Roberto Salamini, head of marketing e comunicazione Rcs Sport, ha aggiunto: "Il Giro d'Italia ha da sempre a cuore la responsabilità sociale ed ha sempre collaborato con tanti charity partner nelle varie edizioni. Quest'anno siamo orgogliosi di avere una partnership importante come quella con LILT che sarà anche presente in tutte le tappe della Corsa Rosa nel nuovo villaggio denominato Giroland - dalla Sicilia fino a Verona - per sensibilizzare sui temi relativi alla lotta contro i tumori. La social responsibility è un asset fondamentale non solo del Giro d'Italia ma di tutto il gruppo Rcs".

Nella postazione Lilt presente alla partenza verranno distribuite gratuitamente le bottiglie di olio di Calabria Igp come simbolo del tradizionale modello alimentare mediterraneo, ritenuto uno dei più efficaci per la protezione della salute, nonché le cartoline con l’indicazione per la donazione del 5x1000.