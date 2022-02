Vaccini, una giornata dedicata ai più piccoli a Tocco da Casauria

Seconda giornata dedicata alla vaccinazione pediatrica a Tocco da Casauria. Il Comune, in collaborazione con il pediatra di libera scelta Daniele Di Marzio, la Asl e la Croce Rossa, invita tutti i genitori a vaccinare i bambini e i ragazzi tra i 5 e gli 11 anni, organizzando per mercoledì 2 marzo, una giornata interamente rivolta a loro. Le somministrazioni del vaccino Pfizer pediatrico, saranno effettuate nell'ambulatorio del dottor Di Marzio, presso il polo sanitario di via XX settembre 144, dalle 14 alle 19.

La Asl ricorda quindi che la seconda dose può essere inoculata dopo 21 giorni dalla prima e che, per tutti, è obbligatoria la prenotazione, anche per chi ha già fatto la prima dose il 9 febbraio, in occasione della prima giornata organizzata per i più piccoli. E' possibile quindi prenotare chiamando lo 085-880533 e digitando l'interno 7, dal 21 al 28 febbraio dalle 9 alle 12. Al momento della prenotazione, occorre comunicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la data di somministrazione della prima dose (se effettuata) e un recapito telefonico.