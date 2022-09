"Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" il 17 settembre

Anche in provincia di Pescara verrà celebrata la "Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita" (world patient safety day) prevista domani, sabato 17 settembre.

La giornata, promossa dal ministero della Salute, dall’istituto superiore di sanità, dall’Aifa e dall’agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali (Agenas) è utile per fornire il decalogo per gestire in sicurezza la terapia farmacologica.

La giornata nasce per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute.

In occasione della Giornata, l’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, in raccordo con le Asl abruzzesi ha prodotto un opuscolo, un poster, un video dal titolo”Farmaci in sicurezza “, strumenti comunicativi che forniscono ad utenti e caregiver alcuni suggerimenti utili per gestire in sicurezza la terapia farmacologica. Il video diffuso dalla Regione e dalle Asl, è visionabile sul sito della Asl di Pescara al link: https://www.asl.pe.it/allegati/video/VID-20220907-WA0002.mp4

La sicurezza delle cure è dunque un bene prioritario e irrinunciabile ed è il risultato del lavoro di tanti soggetti interessati e del coinvolgimento e la partecipazione di pazienti e cittadini. Tutti gli operatori sanitari coinvolti, le unità operative ospedaliere/territoriali e l’Uos Risk Management, garantiscono la prevenzione del rischio attraverso l’adozione di linee guida, procedure, protocolli, adeguata formazione e costante aggiornamento del personale. Per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della sicurezza verranno illuminati di arancione domani 17 settembre a Penne il monumento ai Martiri Pennesi in piazza XX Settembre; a Popoli il monumento dei Caduti in piazza Paolini e a Pescara la torre dell'orologio del Comune.