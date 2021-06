Giornata per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma: 8 ematologi rispondono al numero verde dell'Ail

Il 21 giugno si celebra la 16esima edizione della Giornata per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri. La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e per essere ancora più vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale. Di seguito il calendario degli appuntamenti che Ail – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma metterà in campo in occasione di questo importante appuntamento annuale.

Lunedì 21 giugno, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il numero verde gratuito Ail problemi ematologici 800 226 524. Risponderanno 8 illustri ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti in tutto il Paese. Di seguito il dettaglio delle fasce orarie nelle quali gli ematologi saranno a disposizione di pazienti, familiari e di chiunque voglia avere maggiori informazioni su patologie e novità terapeutiche:

- ore 8-9.30 dottor professor Attilio Olivieri

- ore 9.30-11 dottoressa Maria Teresa Petrucci

- ore 11-12.30 professor Francesco Buccisano

- ore 12.30-14 professor Giuseppe Visani

- ore 14-15.30 professor Marco Gobbi

- ore 15.30-17 professoressa Giorgina Specchia

- ore 17-18.30 professor Fabrizio Pane

- ore 18.30-20 professor Maurizio Martelli

Nel corso della Giornata per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma si terranno molte iniziative in tutta Italia, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19, con lo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro i tumori del sangue. Le iniziative saranno realizzate grazie all’impegno delle 82 sezioni provinciali Ail e alla dedizione degli oltre 15.000 volontari. A Pescara è prevista una manifestazione dal 19 al 21 giugno, dalle ore 9 alle ore 20, in piazza della Rinascita e a casa Ail “Ferrigni” in via Rigopiano, con la distribuzione di piante di begonia a fronte di una donazione. Per l’elenco completo delle iniziative visitarere il sito Internet www.ail.it.