Giornata internazionale della lotta al diabete, visite gratuite in piazza Salotto

In occasione della giornata internazionale della lotta al diabete, i Lions Club della zona 6 A del distretto 108 A, in collaborazione con l'università D'Annunzio Chieti-Pescara, con il centro di eccellenza in oftalmologia diretto dal professor Leonardo Mastropasqua e con la Croce Rossa Italiana (comitato di Pescara), organizzano una giornata di prevenzione dei danni da malattia diabetica, effettuando visite di screening gratuite.

Appuntamento fissato nello spazio predisposto in piazza Salotto, dal lato di palazzo Arlecchino, sabato 12 novembre con il seguente orario: 9-15. La prevenzione è importante, e in questo weekend ci sarà la possibilità concreta di usufruirne.