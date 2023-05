Combattere la dipendenza dal gioco d'azzardo si può: a Scafa riapre al pubblico lo sportello di consulenza

Riapre al pubblico lo sportello di consulenza per il Gioco d'azzardo patologico (Gap) di Scafa. A darne notizia è la Asl. L'obiettivo è quello non solo di informare e sensibilizzare, ma anche di avviare percorsi terapeutici per chi vive la dipendenza dalla cosiddetta “ludopatia”.

L'attività sarà garantita tutti i giovedì a partire da giovedì 28 maggio (dalle 8 alle 13). Lo sportello fa riferimento all'unità operativa complessa Ser.D. Della Asl diretta da Gerardo Guarino e sarà ospitato nei locali dell'unità complessa di Cure primarie della Val Pescara (Uccp) di via Castellari 23. Sarà lo stesso dottor Guarino insieme agli operatori del Ser.D. a condurre le attività previste per curare e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo.

Le attività dello sportello

Nello specifico la consulenza si articolerà in una campagna di informazione e sensibilizzazione sul problema, il primo contatto con persone che ne soffrono e i loro famigliari, l'inquadramento e la valutazione psicodiagnostica, i colloqui di counseling motivazionale, l'avvio di percorsi terapeutici ambulatoriali, l'organizzazione di colloqui individuali e anche familiari di sostegno, i monitoraggio percorso ed l'eventuale follow-up e gli interventi specifici per la prevenzione e la gestione delle ricadute.

L'accesso allo sportello è diretto quindi senza il bisogno di impegnativa né di pagamento di un ticket. La visita si può prenotare per telefono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 chiamando i numeri 085 4253532 e 085 4253485.