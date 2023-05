Azienda di Manoppello tra le più innovative dell'anno per il suo impegno nella ricerca e sviluppo

Un'azienda abruzzese è sotto i riflettori del mondo scientifico per il suo impegno nella ricerca e sviluppo. Si tratta della FoodItalia Group di Manoppello, riconosciuta all'evento nazionale 'Cosmofarma Exhibition' di Bologna come una delle migliori aziende innovative in Italia per aver sviluppato una linea di alimenti destinata a soddisfare le complesse esigenze di pazienti affetti da patologie rarissime: sindrome da deficit del glut-1, sindrome da deficit della piruvato deidrogenasi ed epilessia refrattaria (KFT).

Il premio Innovation & Research era già stato assegnato all'azienda nel 2021. «L'impegno e l'investimento significativo in ricerca scientifica da parte di un'azienda abruzzese sono un orgoglio per tutta la regione, dimostrando la determinazione e l'innovazione che caratterizzano il tessuto economico abruzzese», si legge in una nota.

La Cosmofarma, che si è conclusa il 7 maggio, è la più importante manifestazione italiana riguardante l'health care e la salute in ambito farmaceutico, che ha registrato quest'anno 26.682 presenze. FoodItalia si è distinta in questo contesto, come detto, per il suo impegno nella ricerca e sviluppo, essendo stata riconosciuta come una delle tre aziende del paese più reattive alle nuove sfide del mercato in tale ambito grazie alla realizzazione di una soluzione, denominata Keto Food Therapy.