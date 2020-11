Nasce in oculistica il farmaco con antibiotico che riduce al 50% i giorni di somministrazione

Nasce in oculistica il primo farmaco con antibiotico che dimezza la posologia e la somministrazione. Si tratta di una combinazione di antibiotico e cortisone in collirio che potrà essere prescritto dopo l’intervento di cataratta, l’operazione chirurgica più diffusa in medicina: in Italia se ne eseguono 600.000 ogni anno. Lo conferma Leader 7, lo studio realizzato su 800 pazienti in Italia e all’estero, che attesta l’efficacia e la sicurezza del farmaco.

Il nuovo medicinale di Doc Ofta, la divisione oftalmica di Doc Generici, è un’importante innovazione sviluppata in Italia e il nostro paese sarà il primo ad averlo disponibile a livello europeo. Ecco cosa spiega il professor Michele Figus, direttore della scuola di specializzazione di oftalmologia dell'università di Pisa:

“Solitamente dopo l’intervento di cataratta è necessario prescrivere due principi attivi, un antibiotico e un corticosteroide per 14 giorni. Da oggi il farmaco si potrà prescrivere solo per 7 giorni. Si tratta di una combinazione farmacologica potente, molto efficace perché contiene insieme un antibiotico fluorochinolonico ad ampio spettro, la Levofloxacina, e il Desametasone, cortisone di riferimento in oftalmologia. Questo semplifica e accorcia la somministrazione, due fattori importantissimi sul successo della terapia, soprattutto sulla popolazione più matura”.

Della riuscita della terapia tratta, come detto, lo studio Leader 7: “Con lo Studio Leader 7 possiamo comunicare alla comunità scientifica che una sola settimana con questo farmaco, al posto delle 2 date sino ad oggi, è più che sufficiente per coprire con sicurezza il rischio di infezione dopo l’intervento chirurgico di cataratta”, spiega il professor Francesco Bandello, primario dell’unità di oculistica del San Raffaele Milano. L’età media dell’intervento di cataratta è di 72 anni, anche se di anno in anno il limite si sta sempre più abbassando anche sotto i 60 anni.