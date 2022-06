Nessun taglio del nastro, ma da oggi è aperto il distretto sanitario di via Rio Sparto

Una struttura di oltre 1.300 metri quadrati che, finalmente, risponde alle esigenze di circa 50mila cittadini: dopo oltre vent'anni d'attesa è aperto, da oggi, il distretto sanitario di Pescara sud in via Rio Sparto 1. Nessun taglio del nastro per l'avvio delle attività, ma ambulatori ed uffici questa mattina hanno accolto già i primi utenti. Un progetto pensato da tanto, ma il cui cantiere è stato avviato solo nel 2019 con un investimento di circa 3 milioni di euro. Sebbene con rinvii sulla data di apertura, alla fine il distretto sanitario, che è un poliambulatorio, è stato realizzato con un'impronta di sostenibilità e dunque nel segno dell'efficientamento energetico e con la dotazione di un parcheggio che di certo renderà più semplice agli utenti accedere ai servizi che, di fatto, arrivano in via Rio Sparto da via Rieti.

Questi gli ambulatori che ospita già da ora con l'odontoiatria che, probabilmente, sarà trasferita a fine estate e per la quale gli spazi sono stati già individuati: oculistica, cardiologia, dermatologia, chirurgia vascolare, ecodoppler e visite chirurgiche vascolari, urologia, fisiatria, otorinolaringoiatria, neurologia e ortopedia. Trasferiti nella struttura anche alcuni servizi del cup. In via Rieti restano operative l'’unità operativa territoriale di endocrinologia e metabolismo (diabetologia / endocrinologia) diretta da Agostino Consoli, il servizio di medicina legale diretto dal Ildo Polidoro e per il cup il servizio di scelta e revoca, il servizio di esenzione per reddito e patologia e la fisioterapia.

La struttura è aperta al pubblico dalle 8 alle 19.