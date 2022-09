Tumore ai polmoni, Pescara centro di riferimento regionale e contro il fumo la prevenzione parte dalle scuole

La Asl di Pescara è centro di riferimento regionale per il programma di screening polmonare (Risp) che vede coinvolti 18 centri su tutto il territorio nazionale e che fanno parte della rete italiana costituita dal ministero della salute al fine di promuovere un programma di diagnosi precoce in una fascia di popolazione identificata come “ad alto rischio”, quindi fumatori ed ex fumatori tra i 55 e i 75 anni, attraverso una Tac toracica a basso dosaggio.

Rete che sarà presentata il 13 settembre all'istituto Di Marzo-Michetti con i ragazzi che torneranno dunque tra i banchi all'insegna della prevenzione. Saranno infatti loro i protagonisti dell'incontro organizzato all'interno dell'istituto e promosso dalla Asl, riguardante proprio la prevenzione primaria dei danni da fumo di sigaretta. A parlarne ai ragazzi nella speranza di scoraggiare in loro la possibilità di prendere questa pessima abitudine, sarà Antonio Fabio De Filippis, responsabile scientifico screening della Rete italiana screening polmonare (Risp) della Asl di Pescara.

Il tumore polmonare, ricorda l'Azienda sanitaria locale, è annoverato tra i “big killer” delle neoplasie. Il fumo di tabacco è strettamente correlato all’insorgenza di tumore polmonare. Le sostanze cancerogene contenute nel fumo sono infatti responsabili di circa il 90% di questi. Al momento della diagnosi 7 pazienti su 10 presentano una malattia già in stadio avanzato e pertanto non suscettibile di trattamento chirurgico che a tutt’oggi risulta lo strumento terapeutico essenziale per la guarigione.