Le cure palliative sono troppo poche: in Abruzzo il primo bando Vidas per promuoverne diffusione e cultura

Fino a 30mila euro a disposizione delle organizzazioni del territorio non solo per verificare l'attuale stato della locale rete di servizi per le cure palliative, ma anche e soprattutto per promuovere progetto di sviluppo innovativi che ne diffondano la cultura. E' il primo bando del genere e a proporlo è la fondazione Vidas: le organizzazioni, rigorosamente appartenenti al privato sociale o che siano comunque enti senza scopo di lucro, potranno candidarsi dal 10 ottobre al 14 novembre

L'obiettivo, spiega la stessa fondazione, è quello di “elaborare progetti di ricerca che individuino lo stato del bisogno e l’attuale offerta di cure palliative, anche pediatriche, nella regione Abruzzo e che, allo stesso tempo, propongano servizi innovativi di sviluppo”.

Secondo gli ultimi dati disponibili a livello nazionale, ricorda la fondazione che con la sua associazione di volontariato opera da 40 anni nella ricerca nella realizzazione e nella promozione di tutte le forme di assistenza diretta ad alleviare le sofferenze dei malati inguaribili, perché possano vivere anche l’ultimo periodo di vita con dignità, si stima che ogni anno in Italia fra le 450 e le 550 mila persone adulte necessitino di cure palliative mentre ne avrebbero bisogno quasi 35 mila bambini. Il tasso di copertura del bisogno è però pari al 23 per cento per gli adulti e soltanto al 5 per cento per i pazienti in età pediatrica, con differenze significative tra le diverse regioni. Da qui l’esigenza di mappare la situazione a partire proprio dal territorio, ascoltando esigenze e proposte delle realtà locali coinvolte per favorirne uno sviluppo più autonomo.

“Attraverso la promozione di questo primo bando nella regione Abruzzo, la fondazione intende dare impulso concreto alla diffusione sul territorio nazionale di una cultura della cura, dell’assistenza e dell’accompagnamento nel fine vita, per adulti e bambini”, spiega la stessa. Il bando privilegerà progetti che, favorendo la stretta collaborazione tra privato sociale, enti universitari e di ricerca, soggetti pubblici istituzionali e soggetti del sistema sanitario regionale, svilupperanno iniziative di ricerca capaci di indagare efficacemente il bisogno di cure palliative, dell’adulto e del minore, l’attuale livello di risposta pubblica e privata residenziale e domiciliare, e che individueranno proposte operative innovative per colmare il divario tra bisogni reali e servizi disponibili emerso dall’analisi. Il progetto prescelto e finanziato potrà inoltre contare nel suo percorso di sviluppo su un accompagnamento da parte di fondazione Vidas che metterà a disposizione la propria esperienza quarantennale nell’ambito delle cure palliative. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a bandi@vidas.it con nell'oggetto “richiesta informazioni bando Vidas per le cure palliative nelle Abruzzo”. Il bando si può scaricare cliccando su questo link.