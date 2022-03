Covid, Marsilio: "Contagi ancora alti, ma nessuna pressione eccessiva sugli ospedali"

“Il numero dei contagi è elevato, ma non si sta traducendo in una pressione sproporzionata sugli ospedali. Speriamo che la convivenza con questa pandemia possa durare nel senso che se le nuove varianti si dimostreranno sempre meno letali e aggressive anche se più diffusive, si possa trovare un punto di equilibrio tra tutela della salute e vita civile”. A dichiararlo il presidente della Regione Marco Marsilio che alla vigilia dell'uscita del Paese dallo stato di emergenza rilancia l'appello “ad essere attenti ed usare le precauzioni che conosciamo per evitare di dover subire qualche colpo di coda del virus”.