Covid, Fondazione Gimbe: A Pescara oltre mille casi ogni 100mila abitanti

Scendono i contagi da covid-19 a, ma Pescara è tra le 5 provincie in cui si registrano oltre mille casi per 100mila abitanti, cioè una di quelle con la maggiore incidenza.

Sono 1.027 quelli per 100mila abitanti registrati con tra le cinque provincie individuate dalla fondazione Gimbe, altre due abruzzesi: Chieti (1.132) e Teramo (1.061). Con loro anche Ascoli Piceno (1.092) e Avellino (1.013). A livello generale nell'ultima settimana dal 27 aprile al 3 maggio, fa sapere la fondazione, i contagi sono scesi dell'8,9 per cento così come le terapie intensive che scendono del 10,5 per cento. Scendono anche i livelli ordinari (6,1 per cento) e i decessi (meno 7 per cento). “Dopo il rimbalzo della scorsa settimana - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a sette giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali”.