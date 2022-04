Coronavirus: oggi 574 casi e due decessi, crescono i ricoveri in area medica

Sono 574 i casi di covid-19 registrati in Abruzzo e risultati dagli 831 tamponi molecolari e i 2.393 test antigenici. I decessi sono due: si tratta di una persona residente in provincia di Chieti e una della provincia dell'Aquila. I guariti di oggi sono 32 con il totale che sale a 297.081. Gi attualmente positivi sono 47.920 attualmente positivi (+540). I pazienti ricoverati in area medica sono 320 (+10), sono 9 quelli che si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 47.591 in isolamento domiciliare (+531). Questa la distribuzione, per provincia, dei casi registrati oggi: L'Aquila (67), Chieti (215), Pescara (142), Teramo (114), fuori regione (15), in accertamento (21).