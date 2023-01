“Oncoematologia e cure palliative pediatriche: sinergia per la complessità assistenziale”: se ne parla a Spoltore

Si svolgerà venerdì 27 gennaio, alle ore 8.30 nella sala consiliare del Comune di Spoltore, il convegno ‘Onco-Ematologia e Cure Palliative Pediatriche: Sinergia per la complessità assistenziale’, promossp e organizzatp dalla Sipo Abruzzo e Molise – Società Italiana di Psico-Oncologia. Il programma prevede l’apertura affidata a Dina Di Giacomo, docente dell’università dell’Aquila e consigliere Sipo nazionale, e alla dottoressa Anna Di Profio, Breast Center Asl 2 Abruzzo e coordinatrice Sipo Abruzzo e Molise.

La prima sessione sarà moderata da Patrizia Accorsi e Mauro Di Ianni e vedrà affrontare i temi di ‘Essere medici in onco-ematologia pediatrica’ con Daniela Onofrillo; ‘L’assistenza infermieristica del bambino e della famiglia in ospedale’, con Ilenia Barbetta; ‘L’adolescente una terra di nessuno’ con Nicole Santoro; ‘La presa in carico globale del bambino e della famiglia’ con Pierpaola Sciarra; ‘La riabilitazione dei bambini e adolescenti: prevenzione del decadimento fisico’ con Valeria Scuccimarra; ‘La scuola in ospedale’ con Donatella Petrocco e Barbara Di Pretoro; ‘La gestione del bambino con neoplasia a domicilio’ con Adima Lamborghini; ‘La cura dei curanti’ con Michele Galgani.

La seconda sessione, a partire dalle ore 14.30, sarà moderata da Rossano Di Luzio e Moreno Di Pietrantonio e verterà su ‘La terapia del dolore’ con Donatella Bosco; ‘Ruolo della nutrizione nell’ambito delle cure palliative’ con Maria Teresa Illiceto; ‘Essere medico palliativista nel percorso normativo della legge 38 alla rete di cure palliative pediatriche: lo stato dell’arte’ con Simona Falorio; ‘Le cure palliative pediatriche in hospice e sul territorio: miti da sfatare e tabù da superare’ con Maria Di Domenico.

La terza sessione, a partire dalle ore 16, sarà moderata da Giulia Di Francesco e Gabriella D’Agostino e verterà su ‘Ruolo e impegno delle Associazioni di volontariato: L’esperienza dell’Agbe’ con Achille Di Paoloemilio, presidente Agbe, e Victoria Marcucci; ‘Clown Doc in corsia’ con Massimiliano La Paglia; ‘L’importanza di un sogno: Esperienza dell’associazione Lo Sportello dei Sogni Odv’ con la presidente Fiorangela Giuliano.

L’iscrizione e partecipazione al convegno sono gratuiti. L’evento prevede l’accreditamento Ecm per le seguenti figure professionali: medico chirurgo (ematologia, genetica medica, neonatologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria, psichiatria, radioterapia, anatomia patologica, radiodiagnostica, medicina generale, pediatria di libera scelta, anestesia, rianimazione), farmacista (farmacia ospedaliera), psicologo (psicologia, psicoterapia), assistente sanitario, dietista, fisioterapista, educatore professionale, infermiere, logopedista.