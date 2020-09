La "Carovana della Prevenzione" di Komen Italia fa tappa a Pescara

Fa tappa a Pescara la “Carovana della Prevenzione”, programma nazionale itinerante dedicato alla prevenzione ed alla tutela della salute in rosa di Komen Italia, creato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre sarà possibile fare consulenze specialistiche ed esami clinico-diagnostici gratuiti per la prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Si darà l’opportunità a donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening previste dal sistema sanitario (età compresa tra 50 ed i 69 anni) di effettuare:

Le tre unità mobili dotate di tecnologia altamente specializzata saranno presenti venerdì 18 settembre in piazza Enrico Berlinguer (davanti alla stazione di Porta Nuova), sabato 19 e domenica 20 in piazza della Rinascita.

“Promuovere la cultura della prevenzione ad ampio raggio, evidenziando come quest’ultima non sia affatto un concetto astratto bensì un’arma preziosa nel contrastare i tumori del seno, significa dare alle donne opportunità concrete per accedere agli screening per prevenire le principali patologie oncologiche di genere - spiega la presidente del Comitato Abruzzo, Isabella Marianacci - Prevenire è meglio che lottare e, da Donna in Rosa, far comprendere l’importanza di questo messaggio è per me una priorità”.