Autismo: tavola rotonda alla fondazione Paolo VI con la ministra Bonetti

“Nuove consapevolezze e opportunità per le persone con spetto autistico”. Questo il tema della tavola rotonda che venerdì primo aprile, nella sede del Centro adriatico della fondazione Paolo VI (lungomare Giovanni XXIII 55), vedrà la partecipazione del ministro per la famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti. L'appuntamento è alle 16. Un tema, quello dello spettro autistico, in cui la fondazione è protagonista non solo in Abruzzo, ma in tutto il Paese e che si è consolidata negli anni grazie alle tane collaborazione con i luminari del campo. Al tavolo, che sarà presieduto e moderato dal presidente Peppino Polidori e che vedrà anche la presenza dell'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti, siederanno l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il capodipartimento salute mentale e primario di neuropsichiatria infantile Renato Cerbo, la presidente Angsa Alessandra Portinari, la referente dell'area inclusione dell'ufficio scolastico territoriale Pescara-Chieti Daniela Puglisi. A portare i loro saluti anche il presidente della Regione Marco Marsilio, il sindaco Carlo Masci, il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi e il regional manager Unicredit centro Italia Roberto Fiorini. Per partecipare, viste le misure anti-covid, è necessario inviare una mail all'indirizzo info@fondazionepaolosesto.org. L'incontro sarà comunque trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della fondazione Paolo VI.