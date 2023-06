Ristoranti da provare durante le vacanze estive: TheFork ne propone due in Abruzzo

Anche quest’anno il portale TheFork, dopo aver raccolto pareri e opinioni sui locali sparsi in tutta Italia, ha stilato una lista dei migliori ristoranti da non perdere durante le vacanze estive. E due di questi si trovano in Abruzzo.

TheFork TopP 50 Estate è una classifica stilata su una serie di punteggi ottenuti dai diversi ristoranti. I fattori che sono entrati in gioco sono recensioni, prenotazioni, visite sulla scheda del ristorante, volumi nel corso dei mesi estivi.

“L’esperienza gastronomica è oggi parte integrante di ogni vacanza. Storia, cultura e identità locale passano infatti anche attraverso il cibo. La TOP 50 mette in mostra l’eccellenza della ristorazione italiana nei posti più frequentati in estate, è una lista ricca sia in termini di qualità che varietà, e noi di TheFork vogliamo far conoscere queste eccellenze al maggior numero di persone possibili, rendendo l'esperienza della ristorazione accessibile e comoda da fruire”, ha dichiarato Carlo Carollo, country manager di TheFork Italia.

Ma quali sono i due ristoranti abruzzesi a essere entrati a far parte della classifica TheFork TOP 50 Estate? Uno si trova ad Alba Adriatica, nel Teramano, e si tratta di Arca. L’altro, invece, si trova a Rapino, in provincia di Chieti, ed è il ristorante Il Vignale.

Di seguito l’intera classifica dei migliori ristoranti ThFork Estate 2023: